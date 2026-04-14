Anche il ministro Crosetto a Piacenza per Stige 26 l’esercitazione del Genio Pontieri

Nella giornata di oggi, un alto rappresentante del Ministero della Difesa ha partecipato a Piacenza all’esercitazione Stige 26, organizzata dal comando del Genio Pontieri. L’evento ha coinvolto unità militari impegnate in un test pratico volto a verificare la capacità di superare un ostacolo inguadabile in un contesto operativo complesso e multiarma. L’esercitazione ha previsto esercitazioni sul campo e dimostrazioni di tecniche e attrezzature impiegate.

Il comando Genio testa la capacità di superamento di un ostacolo inguadabile in uno scenario operativo pluriarma. Si è svolta il 14 aprile all’area addestrativa “Scalo Po”, sede del 2° Reggimento Genio Pontieri, la fase conclusiva dell’esercitazione “Stige 26”, importante attività addestrativa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Il prefetto in visita al 2° Reggimento Genio Pontieri: «Professionalità e impegno quotidiano»Accolta nell’area addestrativa “Scalo Pontieri” dal comandante, il colonnello Daniele Paradiso ha assistito alle attività addestrative sul fiume Po... I pontieri d’Italia in congedo si sono ritrovati a PiacenzaIl raduno nazionale è stato organizzato alla caserma Nicolai dall’Anget, l’associazione nazionale dei genieri e trasmettitori Alla caserma intitolata...