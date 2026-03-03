Pakistan il ministro della Difesa | Il sionismo è una minaccia per l’umanità e controlla l’economia globale

Il ministro della Difesa del Pakistan ha dichiarato che il sionismo rappresenta una minaccia per l’umanità e controlla l’economia globale. Ha inoltre affermato che il sionismo sarà considerato la forza principale dietro ogni conflitto di vasta scala che si verificherà nel mondo musulmano. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di accesa discussione politica e diplomatica.

«Il sionismo sarà visto come la forza trainante dietro ogni conflitto su larga scala che scoppierà nel mondo musulmano». Lo ha scritto su X il ministro della Difesa del Pakistan, Khawaja Asif, che ha affidato a un lungo post una dichiarazione incendiaria destinata a far discutere le cancellerie internazionali. Per Asif, il sionismo non è solo un’ideologia politica, ma una « minaccia per l’umanità » che agirebbe come forza motrice dietro ogni conflitto nel mondo islamico sin dalla nascita dello Stato di Israele. March 3, 2026 L’accusa di Asif: «Grandi potenze in ostaggio». Il ministro pakistano ha rincarato la dose sostenendo che le principali potenze globali siano oggi «ostaggi» dell’influenza sionista, che a suo dire controllerebbe il sistema economico mondiale da oltre un secolo. 🔗 Leggi su Open.online

Perché il Pakistan ha attaccato l’AfghanistanC'entra un potente gruppo terroristico che sembrava sconfitto, e che poi è tornato sfruttando la vicinanza con i talebani afghani ... ilpost.it

Il Pakistan attacca l'Afghanistan, bombe su Kabul e scontri al confine: morti 133 talebani «È guerra aperta»«Intensi scontri» sono scoppiati tra le forze di sicurezza pachistane e afghane lungo il confine condiviso tra i due Paesi: lo affermano all'Ansa fonti di sicurezza, ... ilmattino.it

Intanto non dimentichiamoci che il Pakistan sta portando avanti l’operazione militare “Giusta ira” contro i Talebani in Afghanistan. x.com

