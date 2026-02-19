Scuola Mario Fani il direttore Pierluigi Vito | Formiamo cittadini consapevoli pronti a collaborare per la comunità

Il direttore Pierluigi Vito ha annunciato che la scuola Mario Fani riparte con un nuovo percorso chiamato

Dopo il successo dello scorso anno dedicato ai principi della Costituzione, la scuola di sensibilizzazione socio-politica "Mario Fani" della diocesi di Viterbo riparte con un nuovo percorso: "Città, cultura e comunità". Un ciclo di appuntamenti nato per trasformare la teoria in partecipazione attiva e analizzare come costruire una convivenza civile che metta al centro giovani e persone fragili.?Il direttore della scuola, Pierluigi Vito, illustra i temi di questa edizione e l'importanza di un impegno che parta dal basso per la crescita del territorio. Il titolo scelto per quest'anno è “Città, cultura e comunità”: quale obiettivo si pone questo percorso? “L'idea nasce naturalmente dopo il lavoro fatto sulla Costituzione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

