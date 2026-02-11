Fondazione il caso al Ministero | Inviare subito gli ispettori per accertare le responsabilità

Il ministero delle Finanze ha deciso di intervenire sulla questione della Fondazione a Modena. In una nota ufficiale, si chiede di aprire subito un fascicolo e di inviare ispettori per chiarire cosa sia successo. L’obiettivo è verificare le procedure, le responsabilità e come sono gestiti gli assetti di governance. La risposta del ministero arriva dopo le polemiche e le richieste di chiarimenti sulla gestione della Fondazione.

"La direzione del ministero delle Finanze apra immediatamente un fascicolo su Modena e valuti l’invio di ispettori per accertare nel dettaglio procedure, responsabilità e assetti di governance". La richiesta è contenuta nell’interrogazione parlamentare presentata dal capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri al Senato sugli ammanchi della Fondazione. Lo scandalo che ha travolto la Fondazione di Modena arriva così sul tavolo del ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti. "Ringrazio il presidente Gasparri per l’attenzione e per aver depositato una puntuale interrogazione al Senato", spiega Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondazione, il caso al Ministero: "Inviare subito gli ispettori per accertare le responsabilità" Approfondimenti su Fondazione Ministero Valditara sul caso Albanese: “Giusto inviare ispettori, la scuola non è un palco ideologico” Durante un evento a Milano, Giuseppe Valditara ha commentato l'episodio che ha coinvolto Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite. Caso Paolo Mendico, ancora nessuna notizia sulla relazione degli ispettori del Ministero Al momento, l’Ufficio scolastico regionale non ha ancora diffuso dettagli sulla relazione degli ispettori riguardo all’incidente nella scuola di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano che si è tolto la vita a poche ore dal rientro in classe a settembre. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fondazione Ministero Argomenti discussi: La desertificazione bancaria avanza anche in Toscana. Al Tgr il caso Vernio e i numeri dell’Osservatorio Fondazione Fiba di First Cisl; Come gli immigrati salvano l’economia e le pensioni italiane; Trasporto di emergenza e sociale, 200mila euro dalla Fondazione per nuovi mezzi; Once Again... (Statues Never Die). Scandalo Fondazione, il caso grazie a Forza Italia approda in Consiglio a SassuoloPolitica: Capezzera (Fi): Un ammanco di tale entità, protratto su più esercizi, solleva interrogativi rilevanti in merito all’efficacia dei sistemi di controllo ... lapressa.it Il caso Fondazione : Il Comune verifichi cosa sta succedendo e tuteli i cittadiniL’affondo di Elisa Rossini di Fratelli d’Italia sull’ammanco milionario L’Amministrazione non può chiedere le dimissioni del presidente ma può e deve pretendere spiegazioni sui mancati controlli. ilrestodelcarlino.it Dopo le prime gare di Milano Cortina 2026 tre medaglie si sono rotte durante i festeggiamenti: gli atleti mostrano i premi rotti, la Fondazione indaga sul caso. Scoppia il caso - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.