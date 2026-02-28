Giannicola D’amico eletto presidente dell’area Due Mari Taranto-Brindisi di CIA Agricoltori Italiani di Puglia

Giannicola D’Amico è stato eletto nuovo presidente dell’area Due Mari Taranto-Brindisi di CIA Agricoltori Italiani di Puglia durante l’assemblea svoltasi a Castellaneta Marina. La nomina è stata comunicata ufficialmente alla fine della riunione, coinvolgendo i rappresentanti dei soci e i membri dell’organizzazione. L’elezione ha portato alla guida dell’area, che comprende le provincie di Taranto e Brindisi, una figura di riferimento del settore agricolo locale.

Castellaneta Marina. Giannicola D’Amico è il nuovo presidente dell’area Due Mari Taranto-Brindisi di CIA Agricoltori Italiani di Puglia: è stato eletto stamane, ad acclamazione, dai delegati provinciali intervenuti, insieme a numerosi agricoltori aderenti a CIA Due Mari, alla IX assemblea elettiva organizzata nell’auditorium Stella Maris di Castellaneta Marina. Tra i graditi ospiti, erano presenti il presidente di CIA Puglia Gennaro Sicolo, al quale sono state affidate le conclusioni, il direttore regionale Danilo Lolatte, l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, il sindaco di Ginosa Vito Parisi, il consigliere comunale di Castellaneta delegato all’agricoltura Orazio Giandomenico e i segretari generali di Uila e Uila Pesca Taranto Antonio Trenta e Vincenzo Guarino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giannicola D’amico eletto presidente dell’area Due Mari Taranto-Brindisi di CIA Agricoltori Italiani di Puglia Leggi anche: Giannicola D'Amico è il nuovo presidente dell'area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Cia-Agricoltori Italiani, Debora Peruzzi confermata presidente territoriale della zona di NovafeltriaIl tema scelto per questo appuntamento è “Dalle radici, il nostro futuro”, titolo del documento programmatico nazionale che delinea le linee generali... Aggiornamenti e notizie su Due Mari Taranto. Argomenti discussi: Junior Fasano, sfuma il sogno Finals: l’Albatro Siracusa rimonta nel finale. ELEZIONE NUOVI VERTICI CIA DUE MARI TARANTO-BRINDISI: GIANNICOLA D’AMICO ELETTO PRESIDENTEpoliticamentecorretto.com - ELEZIONE NUOVI VERTICI CIA DUE MARI TARANTO-BRINDISI: GIANNICOLA D’AMICO ELETTO PRESIDENTE ... politicamentecorretto.com Giannicola D'Amico è il nuovo presidente dell'area Due Mari Taranto-Brindisi di CiaÈ stato eletto, ad acclamazione, dai delegati provinciali intervenuti, insieme a numerosi agricoltori aderenti, alla IX assemblea elettiva organizzata nell'auditorium Stella Maris di Castellaneta Mari ... brindisireport.it