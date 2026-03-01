Cia-Agricoltori italiani Ferrara Massimo Piva è stato eletto nuovo presidente

Durante la nona assemblea elettiva di Cia-Agricoltori italiani Ferrara, si sono scelti i nuovi organi direttivi per i prossimi quattro anni. Massimo Piva, cerealicoltore e risicoltore di Jolanda di Savoia, è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente. L’assemblea ha adottato il tema ‘Dal passato al futuro: un’agricoltura’ come filo conduttore dell’evento.

Massimo Piva, cerealicoltore e risicoltore di Jolanda di Savoia, è il nuovo presidente, eletto all'unanimità nel corso della nona assemblea elettiva, dal titolo 'Dal passato al futuro: un'agricoltura.