Il Memb piange il presidente Alberto Naboni

Il consiglio di amministrazione dell’Associazione Museo Etnologico di Monza e Brianza ha comunicato la morte del presidente Alberto Naboni. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra i membri dell’organizzazione. Naboni era alla guida dell’associazione e il suo decesso è stato annunciato ufficialmente dalla direzione. La scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli riguardo alle circostanze.

Il consiglio di amministrazione dell’ Associazione Museo Etnologico (Memb) Monza e Brianza ha annunciato la scomparsa del presidente Alberto Naboni. Era un appassionato cultore della storia locale, custode della memoria, del patrimonio delle tradizioni della Brianza. Le esequie saranno celebrate domani, alle 15, nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo (piazza della Chiesa 11- Muggiò), precedute dalla recita del Rosario alle 14.30. Sì potrà salutare Alberto Naboni alla Casa funeraria Domus Pacis di Cinisello Balsamo, via Sibilla Aleramo 29, fino alle 12.30. Oltre a presiedere il Memb Monza e Brianza, Naboni era direttore del Museo della Valle in Val Cavargna (Como); vicepresidente della Pro Loco di Muggiò; coordinatore generale dell’Università della Terza Età di Muggiò; attivo come volontario da oltre 25 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Memb piange il presidente. Alberto Naboni Ersu, il governo Schifani sceglie Alberto De Luca presidenteIl governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, su proposta dell'assessore regionale all'Istruzione Mimmo Turano, ha nominato i presidenti degli... Leggi anche: Una vita spesa per il territorio. La comunità piange “Mino”, fu presidente della Bonifica