Una vita spesa per il territorio La comunità piange Mino fu presidente della Bonifica
La comunità di Fucecchio piange la scomparsa di “Mino”, ex presidente della Bonifica, che ha dedicato molti anni alla tutela del territorio. La sua vita è stata caratterizzata da un impegno costante e da un’attività di servizio pubblico, che ha lasciato un segno significativo nella zona. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici e cittadini.
Fucecchio, 5 marzo 2026 – Una vita lunghissima. Una storia di impegno, dedizione, non solo alla professione che tanto ha amato, ma anche alla cosa pubblica. Dalle sue mani e dalla sua passione, sono passate tante vicende che hanno riguardato il territorio di Fucecchio e anche il Comprensorio del Cuoio. La comunità piange la scomparsa di Giacomo “Mino” Dei, geometra che avrebbe compiuto cent’anni ad agosto. Classe 1926, molto conosciuto e molto attivo fino all’ultimo nella sua Fucecchio, “Mino” in passato aveva ricoperto importanti ruoli a livello non solo locale: negli anni sessanta era stato presidente dell’Opera Pia Landini Marchiani, i... 🔗 Leggi su Lanazione.it
