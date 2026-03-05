La comunità di Fucecchio piange la scomparsa di “Mino”, ex presidente della Bonifica, che ha dedicato molti anni alla tutela del territorio. La sua vita è stata caratterizzata da un impegno costante e da un’attività di servizio pubblico, che ha lasciato un segno significativo nella zona. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici e cittadini.

Fucecchio, 5 marzo 2026 – Una vita lunghissima. Una storia di impegno, dedizione, non solo alla professione che tanto ha amato, ma anche alla cosa pubblica. Dalle sue mani e dalla sua passione, sono passate tante vicende che hanno riguardato il territorio di Fucecchio e anche il Comprensorio del Cuoio. La comunità piange la scomparsa di Giacomo “Mino” Dei, geometra che avrebbe compiuto cent’anni ad agosto. Classe 1926, molto conosciuto e molto attivo fino all’ultimo nella sua Fucecchio, “Mino” in passato aveva ricoperto importanti ruoli a livello non solo locale: negli anni sessanta era stato presidente dell’Opera Pia Landini Marchiani, i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una vita spesa per il territorio. La comunità piange “Mino”, fu presidente della Bonifica

Addio a don Enzo Catapano: una vita spesa al servizio della comunità e dei giovaniLa diocesi di Benevento è in lutto per la scomparsa del diacono don Enzo Catapano, venuto a mancare nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale...

Una vita tra scuola e parrocchia: la comunità di Calimera piange don Gino PalmaÈ scomparso nelle scorse ore il sacerdote a lungo vicario parrocchiale a “San Brizio” già docente di storia e filosofia al liceo scientifico “Da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Una vita spesa per il territorio La....

Discussioni sull' argomento Una vita spesa per il territorio. La comunità piange Mino, fu presidente della Bonifica; Addio a Romano Chiovini, una vita spesa per l’impegno politico e civile; Non è vita con questi trasporti; Dubai, i missili e le ore nel bunker. Chiusi nei sotterranei a pregare. Al ritorno in aereo l’inno di Mameli.

Una vita spesa per il territorio. La comunità piange Mino, fu presidente della BonificaFucecchio, 5 marzo 2026 – Una vita lunghissima. Una storia di impegno, dedizione, non solo alla professione che tanto ha amato, ma anche alla cosa pubblica. Dalle sue mani e dalla sua passione, sono ... lanazione.it

Mino Cannito facebook