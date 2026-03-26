Caso Lukaku tensione col Napoli | rientro rinviato e club contrariato

Il ritorno di Lukaku in Italia è stato nuovamente rinviato, generando nervosismo tra il club e il giocatore. La decisione di posticipare il rientro arriva in un momento di tensione tra il Napoli e l’attaccante, senza che siano stati forniti motivi ufficiali. La situazione ha attirato l’attenzione dei media sportivi, mentre le parti coinvolte attendono aggiornamenti ufficiali.

"> Scoppia il caso Lukaku in casa Napoli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga non si è presentato alle ultime sedute di allenamento, rinviando il rientro a Castel Volturno e restando in Belgio con la famiglia. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe comunicato solo all’ultimo momento la sua decisione di non tornare immediatamente in Italia, scegliendo di «rigenerarsi in vista del finale di stagione». “ACCORDI DISATTESI” Una scelta che non è piaciuta al club. La Gazzetta dello Sport sottolinea infatti che gli accordi erano diversi: Lukaku avrebbe dovuto fare ritorno a Napoli per proseguire il programma di recupero insieme allo staff medico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Caso Lukaku, tensione col Napoli: rientro rinviato e club contrariato Articoli correlati Leggi anche: Lukaku, recupero ancora lontano: rientro rinviato Lega, scontro solo rinviato. Tensione tra le due anime del partito. L’incubo Vannacci e scoppia il caso “remigrazione”Roma, 30 gennaio 2026 – Per un paio d’ore la Lega si concede il lusso di fermare il tempo. Contenuti e approfondimenti su Caso Lukaku Discussioni sull' argomento Tensione Napoli-Lukaku: il centravanti resta in Belgio senza l'ok del club, Conte non gradisce; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; SKY - Ugolini: Lukaku ha rinunciato alle amichevoli col Belgio per continuare la preparazione con il Napoli. Napoli, scoppia il caso Lukaku: ecco cosa succedeScoppia il caso Lukaku. Stando a ‘Sky Sport’, il Napoli è particolarmente irritato con il centravanti belga, ancora non rientrato a Castel Volturno dopo che aveva salutato il ritiro della sua Nazional ... calciomercato.it Lukaku fa scoppiare il caso, Napoli arrabbiato: è rimasto in Belgio senza permesso - facebook.com facebook Il caso #Lukaku: i calciatori sono stipendiati ma si comportano da liberi professionisti Il calciatore è il lavoratore dipendente più tutelato. Dettano le condizioni, protetti dal loro status giuridico, come nel caso degli allenamenti di Lukaku x.com