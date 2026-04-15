La Lazio si trova nuovamente a fare i conti con le difficoltà offensive, con un attacco che fatica a trovare la rete. L'allenatore sta cercando una soluzione e il ruolo di centravanti resta il punto critico, un problema che non è stato risolto dall'inizio della stagione. La squadra continua a cercare un giocatore in grado di migliorare le prestazioni offensive, mentre le partite successive si avvicinano.

Cercasi centravanti disperatamente: Sarri è alle prese col vecchio problema, irrisolto dall'inizio di questa tormentata stagione, il gol. La sua Lazio segna poco e, soprattutto, ha numeri da squadra che lotta per la retrocessione riguardo alle reti segnate. Lo stesso allenatore ha ammesso nella pancia del Franchi, dopo l'undicesima sconfitta in campionato, che non è riuscito a correggere il vizio strutturale della sua creatura. «Il mancato attacco dell'area di rigore è un problema che abbiamo avuto per tutto l'anno. È una caratteristica che ci manca un po'. Anche contro la Fiorentina, quando siamo riusciti a saltare un uomo, raramente eravamo accompagnati per produrre qualcosa di diverso», l'analisi del tecnico toscano che ha puntato da subito sulla tenuta difensiva per limitare i danni in campionato.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il mal d'attacco condanna la Lazio

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