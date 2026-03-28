Nel finale di partita, il Catania ottiene la vittoria contro il Latina al Francioni. Al novantesimo, Fasan effettua un cross basso che supera Dini, colpendo il palo di testa di Sylla da pochi metri. La conclusione determina il risultato finale della gara.

Decisiva nella ripresa l'autorete di Carillo, clamoroso pallo di Sylla al 90' a porta vuota. Mercoledì la finale di ritorno di Coppa Italia contro il Potenza E’ il novantesimo suonato quando il cross sporco di Fasan scavalca Dini e Sylla da mezzo metro colpisce il palo di testa. Un occasione irripetibile per recuperare la partita contro un Catania sicuramente forte, ma soprattutto bravo a prendersi l’episodio a favore valso la vittoria finale. Decisivo Bruzzaniti al 65’ con la deviazione di Carillo. Per il resto un buon Latina, che ha sofferto le incursioni iniziali dei siciliani, ispirati da Bruzzaniti e Jimenez. I rimpianti in casa nerazzurra sono iniziati alla mezz’ora su Porro bravo nell’inserimento da dentro, pessimo nella conclusione davanti Dini, che al 37' smanaccia la torsione di Parigi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Il mal di gol condanna il Latina, al Francioni passa il Catania

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