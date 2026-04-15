’Il Mago’ carica la Regia Sconfitta la Carrarese è tornata l’autostima | ora credo nella salvezza

Dopo la vittoria contro la Carrarese, l'allenatore ha dichiarato che la squadra ha ritrovato fiducia e autostima, credendo ora nella possibilità di salvarsi. Alessandro Cesarini, noto come ‘Il Mago’, è stato uno dei giocatori più apprezzati della squadra negli ultimi anni. La vittoria ha portato un clima di ottimismo tra i tifosi e il gruppo, che ora guarda con più fiducia alle prossime partite.

Alessandro ‘Il Mago’ Cesarini è stato uno dei giocatori più amati della recente storia granata. I 22 gol in 68 presenze raccontano solo in parte il legame creatosi tra il talentuoso attaccante classe ’89 nativo di Sarzana e la maglia della Reggiana, indossata nel biennio 2016-2018 in Serie C, quello della grande illusione dell’era Piazza. Un ciclo finito malamente, con il ‘furto di Siena’ e con lui ai box, con una gamba spezzata nel precedente turno con la Juve Stabia da un intervento ‘killer’ di Vicente, centrocampista italo-brasiliano delle ‘Vespe’. "È probabilmente il rimpianto più grande della mia carriera, perché quell’anno non c’erano squadre più forti di noi: meritavamo di andare in Serie B".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ’Il Mago’ carica la Regia. "Sconfitta la Carrarese, è tornata l’autostima: ora credo nella salvezza» La Carrarese è tornata a marciare spedita. E’ settima nella classifica delle reti fatteCon 10 punti fatti nelle ultime 4 gare la Carrarese ha eguagliato il momento d’oro già vissuto a cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio... Calcio In Prima si delineano le posizioni nella zone alte della classifica e nella corsa salvezza. La Carrarese Giovani prova la fuga . Mulazzo, buona la prima di ChelottiSui campi ruvidi della Prima Categoria, dove la terra pesa sulle scarpe e il vento scende dai crinali della Lunigiana e dall’Alpi Apuane a spettinare...