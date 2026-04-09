La Carrarese ha raccolto 10 punti nelle ultime quattro partite, posizionandosi al settimo posto per reti segnate. La squadra ha ripreso un ritmo positivo, simile a quello vissuto tra la fine del girone d’andata e l’inizio del ritorno, durante il quale aveva ottenuto un pareggio con il Mantova e successi consecutivi contro Bari, Avellino ed Empoli. Attualmente, la formazione ha raggiunto un periodo di buona forma in campionato.

Con 10 punti fatti nelle ultime 4 gare la Carrarese ha eguagliato il momento d’oro già vissuto a cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio del ritorno in cui dopo il pari col Mantova arrivarono i successi in serie contro Bari, Avellino ed Empoli. Non è ancora la striscia positiva più lunga di questo campionato degli azzurri che tra la 5ª e la 10ª giornata rimasero per ben 5 gare senza perdere ma è già la più redditizia a livello di punti visto che in quel caso si fermarono a 9. La squadra di Antonio Calabro è tornata a segnare con continuità ed è questo il dato che sta facendo davvero la differenza perché le prestazioni, come abbiamo avuto modo più volte di rimarcare, non erano mai mancate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Carrarese è tornata a marciare spedita. E’ settima nella classifica delle reti fatte

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Carrarese is back on track. They're seventh in the goals scored rankings.The team coached by Calabro has shown itself to be lethal on the counterattack as happened on Easter Monday in the derby won against Spezia ... sport.quotidiano.net

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