Medici in pensione di nuovo operativi il Consiglio regionale ha detto sì
I medici in pensione tornano in corsia. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato un disegno di legge che permette loro di riprendere l’attività. La decisione mira a rafforzare il sistema sanitario in un momento difficile, garantendo ai cittadini un’assistenza continua e senza interruzioni. Ora si attende solo la firma finale per mettere in pratica questa misura.
“Con l'approvazione di questo disegno di legge la Regione Friuli Venezia Giulia interviene concretamente per tutelare la salute dei cittadini, garantendo continuità assistenziale in una fase di forte criticità del sistema sanitario in tutto il Paese”. Sono le parole dell'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenuto oggi in Consiglio regionale in occasione dell'approvazione del disegno di legge 72, che introduce strumenti straordinari per fronteggiare la carenza di medici di medicina generale, consentendo ai professionisti già in pensione di continuare l'attività professionale.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Approfondimenti su Medici In Pensione
Si insedia il nuovo Consiglio regionale della Puglia: prima seduta in via Gentile
Questa mattina si è svolta a Bari la prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Puglia.
Bodycam contro le aggressioni a medici e infermieri: ok dal consiglio regionale
Ultime notizie su Medici In Pensione
Argomenti discussi: Decreto Milleproroghe. Medici in corsia fino a 72 anni. Ecco l’emendamento del Governo; Medici al lavoro fino a 72 anni su base volontaria, universitari esclusi dalla proroga: cosa cambia per la pensione; Medici fino a 72 anni, proroga al 2026 nel Milleproroghe. Sindacati divisi; Carenza medici di famiglia, altro passo avanti sul ritorno dei pensionati.
Medici in pensione di nuovo operativi, il Consiglio regionale ha detto sìL'assessore Riccardi: Questo provvedimento nasce da un lavoro condiviso con il Governo nazionale e si inserisce in un quadro più ampio di interventi già adottati dalla Regione negli ultimi anni a ben ... udinetoday.it
Decreto Milleproroghe. Medici in corsia fino a 72 anni. Ecco l’emendamento del GovernoIl Governo proroga al 2026 la possibilità per le Asl di trattenere o riassumere medici e sanitari in pensione fino a 72 anni. quotidianosanita.it
Come andare in pensione con l’Enpam nel 2026 Anno nuovo, requisiti vecchi. Sono quelli di età e di anzianità contributiva che servono a medici e odontoiatri per andare in pensione con l’Enpam nel 2026. Può essere utili ribadirli. facebook
Oristano, medici in pensione tornano in servizio per garantire l’assistenza sanitaria x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.