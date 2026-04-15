Il M5s di Ancona sprona il Governo Meloni | Prenda provvedimenti urgenti contro il caro energia

Il Movimento 5 Stelle di Ancona ha chiesto al Governo di intervenire con urgenza per affrontare la crisi energetica, sottolineando che il problema rischia di avere conseguenze gravi su imprese, trasporti, servizi e cittadini. Il gruppo locale ha espresso preoccupazione per la gestione della situazione e ha invitato le autorità a prendere provvedimenti immediati per contenere gli effetti del caro energia.

ANCONA – Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona critica l’atteggiamento del Governo Meloni, in particolar modo sulla crisi energetica che, se non affrontata a dovere, avrà ricadute drammatiche su imprese, trasporti, servizi e ovviamente i cittadini.«Le recenti notizie – inizia.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Foibe, Rampelli (FdI) stila una lista di scuole dove “non si commemora abbastanza il Giorno del Ricordo”: “Il governo prenda provvedimenti”Le scuole che non promuovono momenti di riflessione sul significato e sul valore della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe ora... Leggi anche: Cia, agricoltori esausti: urgenti misure ad hoc contro caro gasolio ed energia Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Banchinamento del Molo Clementino, Il M5s critico con FdI: La politica non può limitarsi ad aspettare un timbro burocratico; Ancona – Sul molo Clementino guerra infinita, il M5S: Non si gioca sulla pelle della città; Banchinamento del Molo Clementino, per il M5s il porto deve essere una risorsa. Non un problema imposto dall’alto; Ruggeri (M5s), 'rischio tagli per il Rof a Pesaro, Regione si faccia sentire'. Ancona – Caro carburanti, il M5S: Servono interventi subito per cittadini e trasportiANCONA – Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona interviene sulle recenti notizie che parlano di un allarme interno a Palazzo Chigi sull’aumento dei prezzi di diesel e gas confermano ... veratv.it Banchinamento del Molo Clementino, Il M5s critico con FdI: «La politica non può limitarsi ad aspettare un timbro burocratico»Al gruppo territoriale di Ancona del Movimento 5 Stelle non piace la posizione di Fratelli D'Italia, la quale è favorevole alla realizzazione dell'opera ma rimanda tutto al Ministero ... anconatoday.it https://www.veratv.it/articoli/id-80316/ancona---caro-carburanti-il-m5s--servono-interventi-subito-per-cittadini-e-trasporti - facebook.com facebook