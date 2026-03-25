Cia agricoltori esausti | urgenti misure ad hoc contro caro gasolio ed energia

Da bergamonews.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione di categoria ha espresso preoccupazione per la difficile situazione degli agricoltori, evidenziando la necessità di interventi immediati per fronteggiare il rialzo dei costi di gasolio ed energia. Bergamo si aggiunge alle aree più colpite, con il settore agricolo che si trova a dover affrontare un incremento sostanziale delle spese operative a causa delle recenti tensioni internazionali e dell’aumento dei prezzi energetici.

Bergamo. L’agricoltura resta tra i comparti più esposti e vulnerabili alle crisi belliche ed energetiche. Il Conflitto in Medio Oriente – con rincari fino al 60% su gasolio e urea, fertilizzante comunque difficili da reperire, oltre alle turbolenze del mercato elettrico e del gas – sta impattando in media, su ciascuna impresa del comparto, per decine di migliaia di euro. Serve una strategia più strutturata di gestione della crisi e tutele negli approvvigionamenti di materie prime strategiche, che Italia ed Europa devono finalizzare da subito. A ribadirlo è il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, che torna a chiedere il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo, all’interno del Dl Bollette in via di conversione, e un pacchetto di misure ad hoc da parte della Commissione europea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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