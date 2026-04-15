Il Lions Club Lanciano Frentania chiama a raccolta volontari grandi e piccoli per la pulizia della spiaggia

Il Lions Club Lanciano Frentania ha organizzato una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia, coinvolgendo volontari di tutte le età. L’obiettivo è rimuovere i rifiuti dal litorale e sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente naturale. L’iniziativa, intitolata

Una giornata per il mare, per il territorio e per le future generazioni. Il Lions Club Lanciano Frentania lancia la sfida ambientale con il service "Missione Save the Coast - Lascia solo le impronte", un’iniziativa di pulizia del litorale che unisce senso civico, ecologia e divertimento.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Volontari e detenuti insieme per la pulizia della spiaggia: raccolti 200 chili di rifiutiUn successo l’iniziativa a Terracina di Plastic Free e Seconda Chance, nell’ambito di un progetto nazionale che punta a restituire decoro ai... Un divano e un materasso tra i rifiuti abbandonati in spiaggia: la pulizia dei volontari di Fare verdePulizia della spiaggia di Spinicci a Tarquinia, i volontari di Fare verde alle prese con l'incuria e la maleducazione della gente.