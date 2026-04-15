Durante una dichiarazione pubblica, un politico ha fatto un commento su una giovane coinvolta in un procedimento giudiziario, affermando che non tutti gli autori di reati sono altrettanto fortunati. Tuttavia, la domanda riguardava invece la sindaca di una grande città, e il commento sul ragazzo coinvolto è stato riconosciuto come un lapsus. La frase si è verificata in un contesto di confronto con i giornalisti, senza ulteriori dettagli sul contenuto dell’intervista.

“Silvia Salis? Penso che sia una ragazza fortunata. Non tutti coloro che commettono reati hanno la sua fortuna”. Il leader leghista Matteo Salvini dopo trenta minuti di conferenza stampa in via Bellerio risponde così a chi gli chiede un commento sulla figura della sindaca di Genova. Ma il leader leghista non riesce a togliersi dalla testa il risultato in Ungheria e risponde riferendosi all’europarlamentare di Avs Ilaria Salis. Francesca Pascale risponde a Marta Fascina: “Io non conto nulla, mica come lei che conta 20mila euro al mese per non andare in Parlamento” Svolta negli accertamenti sullo smottamento del 25 gennaio: sotto inchiesta anche Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta e Renato Schifani Idillio finito: Trump bombarda pure Meloni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il lapsus di Salvini: “Silvia Salis? Non tutti gli autori di reati hanno la sua fortuna”. Ma la domanda era sulla sindaca di Genova

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