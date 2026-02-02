Nella notte dei Grammy 2026, Bad Bunny fa la storia. Il rapper portoricano conquista il premio più importante, quello dell’album dell’anno con “Debí Tirar Más Fotos”. È il primo artista latino a vincere in questa categoria, un risultato che fa parlare di sé anche in un anno complicato per l’immigrazione negli Stati Uniti. La vittoria di Bad Bunny rappresenta un passo avanti per la musica latina e lascia il segno in questa edizione dei Grammy.

I Grammy 2026 parlano spagnolo: nell'anno della stretta della Casa Bianca di Donald Trump contro l'immigrazione, il rapper portoricano Bad Bunny ha vinto il premio dell'album dell'anno per "Debí Tirar Más Fotos", il primo artista latino a trionfare in questa categoria. Sopraffatto dall'emozione, Benito Antonio Martínez Ocasio, che nel 2025 aveva cancellato i concerti negli Usa per non esporre i fan alle minacce dell'Ice, è rimasto seduto sulla poltrona con la testa tra le mani per dieci lunghi secondi prima di dedicare il premio più importante della serata a "tutte le persone che hanno dovuto lasciare la loro patria per inseguire i propri sogni". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Grammy 2026, Bad Bunny fa la storia: ha vinto il premio dell'album dell'anno per "Debí Tirar Más Fotos"

Il Debí Tirar Más Fotos World Tour di Bad Bunny è iniziato il 21 novembre all’Estadio Olímpico di Santo Domingo, dopo il successo della residency estiva al Coliseo di Puerto Rico.

