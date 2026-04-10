La Valconca accoglie il grande pattinaggio | campionato regionale a Montescudo-Monte Colombo

La Valconca si prepara ad accogliere una competizione di pattinaggio di alto livello. Al Palazzetto di Taverna, nel comune di Montescudo-Monte Colombo, si svolgerà la prima tappa del Campionato Regionale Inline Freestyle. L'evento è organizzato dall’associazione Pattinaggio Riccione in collaborazione con Skate Italia e vede la partecipazione di atleti provenienti da diverse zone della regione. La manifestazione si terrà nei prossimi giorni, attirando appassionati e addetti ai lavori.