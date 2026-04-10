La Valconca accoglie il grande pattinaggio | campionato regionale a Montescudo-Monte Colombo
La Valconca si prepara ad accogliere una competizione di pattinaggio di alto livello. Al Palazzetto di Taverna, nel comune di Montescudo-Monte Colombo, si svolgerà la prima tappa del Campionato Regionale Inline Freestyle. L'evento è organizzato dall’associazione Pattinaggio Riccione in collaborazione con Skate Italia e vede la partecipazione di atleti provenienti da diverse zone della regione. La manifestazione si terrà nei prossimi giorni, attirando appassionati e addetti ai lavori.
Cresce l’attesa al Palazzetto di Taverna (Montescudo - Monte Colombo) che ospiterà la prima tappa del Campionato Regionale Inline Freestyle organizzata da Pattinaggio Riccione e Skate Italia. L’evento si svolgerà sabato pomeriggio 11 aprile e domenica 12 aprile, con la partecipazione di 64 atleti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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