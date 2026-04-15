Il governo annuncia un Cpr in Toscana centrosinistra in rivolta | Sono lager vergogna

Il governo ha comunicato alla Regione toscana la scelta di un'area nella regione per la costruzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con il centrosinistra che ha definito il progetto come un

Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, a nome del governo, ha comunicato nelle scorse ore al presidente della Regione Eugenio Giani l'individuazione di un'area per la realizzazione di un Cpr, Centro di permanenza per i rimpatri, in Toscana. L'area scelta si trova nel comune di Aulla, in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Immigrazione, verso un Cpr in Toscana: “Sarà ad Aulla, il Governo lo ha comunicato alla Regione”Aulla, 15 aprile 2026 – Individuata un'area per la realizzazione di un nuovo Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) in Toscana. Cpr in Toscana, il governo tira dritto. Piantedosi scrive a Giani: sarà ad Aulla, vicino Massa-CarraraCpr in Toscana, il governo fa sul serio per snellire le pratiche di rimpatrio degli immigrati irregolari. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Storia di sprechi e di fiaschi. I Cpr in Albania a regime minimo, i rimpatri non decollano (di F. Olivo). Immigrazione, verso un Cpr in Toscana: Sarà ad Aulla, il Governo lo ha comunicato alla RegioneSarebbero in corso tutte le necessarie verifiche di fattibilità. A compensazione potrebbe essere valutate un alleggerimento delle presenze nei Cas, i Centri di accoglienza straordinaria ... msn.com Rimpatri, il Viminale individua Pallerone come sede per un Cpr in Toscana. Giani: Sono contrarioFIRENZE - La geografia della sicurezza e dell'accoglienza in Toscana si sposta bruscamente verso nord, aprendo un nuovo, durissimo fronte di scontro tra Firenze e Roma. Il ministero dell'interno ha ro ... msn.com