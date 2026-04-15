Il gigantesco fallimento della politica estera di Giorgia Meloni

Il governo guidato da Giorgia Meloni si trova a dover rivedere la propria strategia estera dopo che alcuni alleati internazionali hanno manifestato disappunto e scarsa fiducia. La relazione con l’Unione Europea appare fragile e condizionata da tensioni e divergenze politiche. La figura della leader italiana sembra aver perso il sostegno di alcuni partner chiave, costringendo l’esecutivo a cercare nuove modalità di approccio sui palcoscenici internazionali.

Scaricata da Donald Trump, guardata con sospetto dai principali alleati europei, appesa a ciò che resta del "rapporto speciale" con von der Leyen, ora Giorgia Meloni si trova costretta a cambiare precipitosamente strategia in politica estera. E no, stavolta non basterà il controllo dei mezzi di informazione per imporre la propria narrazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il fallimento gigantesco della politica estera di Giorgia MeloniScaricata da Donald Trump, guardata con sospetto dai principali alleati europei, appesa a ciò che resta del "rapporto speciale" con von der Leyen,... Leggi anche: Trump scarica Meloni: “Inaccettabile è lei”. E’ il fallimento della politica estera a trazione sovranista del governo italiano Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un doppio fallimento; Trump e Israele, cosa dice la doppia svolta di Giorgia Meloni; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; The big loser | Trump è il grande sconfitto della guerra, noi quelli piccoli. Il fallimento gigantesco della politica estera di Giorgia MeloniScaricata da Donald Trump, guardata con sospetto dai principali alleati europei, appesa a ciò che resta del rapporto speciale con von der ... fanpage.it Trump ‘licenzia’ Meloni: l’ennesima prova del fallimento del sovranismoLa sovranista che voleva dare il Nobel per la Pace a Donald Trump è stata licenziata dal capo. Il Presidente degli Stati Uniti la liquida come una mezza cartuccia senza coraggio dalle colonne del Corr ... ilfattoquotidiano.it La premier Giorgia Meloni è «stata negativa. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l'Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto. Giusto per vostra informazione: l'Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Str - facebook.com facebook RT @viviana_mazza: L'intervista integrale di Donald Trump al «Corriere» su Giorgia Meloni @corriere x.com