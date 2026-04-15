Il gigantesco fallimento della politica estera di Giorgia Meloni

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo guidato da Giorgia Meloni si trova a dover rivedere la propria strategia estera dopo che alcuni alleati internazionali hanno manifestato disappunto e scarsa fiducia. La relazione con l’Unione Europea appare fragile e condizionata da tensioni e divergenze politiche. La figura della leader italiana sembra aver perso il sostegno di alcuni partner chiave, costringendo l’esecutivo a cercare nuove modalità di approccio sui palcoscenici internazionali.

Scaricata da Donald Trump, guardata con sospetto dai principali alleati europei, appesa a ciò che resta del "rapporto speciale" con von der Leyen, ora Giorgia Meloni si trova costretta a cambiare precipitosamente strategia in politica estera. E no, stavolta non basterà il controllo dei mezzi di informazione per imporre la propria narrazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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