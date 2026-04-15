Il fallimento gigantesco della politica estera di Giorgia Meloni

La politica estera del governo italiano ha subito recenti cambiamenti significativi, con la premier che si trova a dover rivedere le proprie scelte in seguito a una serie di eventi e reazioni internazionali. Dopo aver perso il sostegno di alcuni alleati chiave e aver visto ridimensionato il rapporto con i partner europei, il governo si prepara a nuove mosse per rafforzare la propria posizione a livello internazionale.