Il fallimento gigantesco della politica estera di Giorgia Meloni
La politica estera del governo italiano ha subito recenti cambiamenti significativi, con la premier che si trova a dover rivedere le proprie scelte in seguito a una serie di eventi e reazioni internazionali. Dopo aver perso il sostegno di alcuni alleati chiave e aver visto ridimensionato il rapporto con i partner europei, il governo si prepara a nuove mosse per rafforzare la propria posizione a livello internazionale.
Scaricata da Donald Trump, guardata con sospetto dai principali alleati europei, appesa a ciò che resta del "rapporto speciale" con von der Leyen, ora Giorgia Meloni si trova costretta a cambiare precipitosamente strategia in politica estera. E no, stavolta non basterà il controllo dei mezzi di informazione per imporre la propria narrazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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