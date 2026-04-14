Nelle ultime ore, Donald Trump ha commentato pubblicamente una presa di posizione nei confronti della leader italiana, definendola inaccettabile. La relazione tra i due, che era stata caratterizzata da un rapporto di amicizia, sembra essersi incrinata, segnando una svolta nelle dinamiche tra l’ex presidente statunitense e il governo italiano. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di critiche alle politiche estere adottate dall’attuale esecutivo.

C’eravamo tanto amati. La luna di miele tra Donald Trump e Giorgia Meloni è finita ieri. A far scorrere i titoli di coda della relazione di amorosi sensi tra i due è stato l’amico, o meglio ex amico, americano. Che l’ha scaricata in malo modo accusandola di non avere coraggio sulla guerra in Iran e rispendendo al mittente la condanna meloniana, sebbene arrivata con un ritardo di otto ore, degli insulti del tycoon al Papa. Trump scarica Meloni. Crolla la politica estera sovranista che Giorgia ha costruito in questi anni. “Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato”, ha detto Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump scarica Meloni: “Inaccettabile è lei”. E’ il fallimento della politica estera a trazione sovranista del governo italiano

Appendino contro Meloni: Trump allucinante, quale è la posizione di Meloni Vogliamo un sussulto

Meloni lancia la ‘nuova fase’ del suo governo. Stabilità, politica estera e scontro più aspro con gli avversariRoma, 9 aprile 2026 – La linea è tracciata, e Giorgia Meloni sceglie di tracciarla con un tratto netto, quasi ostinato: niente elezioni anticipate,...

Trump attacca Meloni: "È inaccettabile, mi sbagliavo su di lei"AGI - Donald Trump ha criticato la premier italiana Giorgia Meloni per avere difeso papa Leone XIV definendo "inaccettabili" l'attacco del presidente...

Temi più discussi: Meloni, il silenzio prima della condanna: Inaccettabili parole di Trump sul Papa; Il presidente Trump rifiuta di scusarsi e rilancia contro Leone XIV. La premier Giorgia Meloni: Inaccettabile; Iran, attacco Trump al Papa, insorge la politica. Meloni: inaccettabile - Radio Studio90 Italia; Ma davvero ci voleva l'insulto al Papa perché Meloni definisse inaccettabile quel che dice Trump?.

Trump scarica Meloni: «Inaccettabile è lei». E torna ad attaccare il PapaIl presidente Usa attacca per la prima volta platealmente la premier italiana. «Non le importa se l'Iran ha un'arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilit ... avvenire.it

Il presidente Usa contro tuttiÈ un Donald Trump senza freni quello che parla al Corriere della Sera a cui ha concesso una breve intervista in esclusiva. Il presidente Usa scarica Giorgia Meloni che aveva definito inaccettabili l ... tpi.it

Trump attacca nuovamente il Papa e scarica Giorgia Meloni: "Sono scioccato, pensavo avesse più coraggio". Il link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Sono sempre di meno a seguire Trump sull'Iran. I dem invocano il 25° emendamento, lo scarica pure Tucker Carlson x.com