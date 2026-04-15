il giallo del pm a firenze gira voce

Domani alle 18, presso l’Auditorium del Palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, si terrà la presentazione del libro “A Firenze gira voce” scritto dal pubblico ministero Christine von Borries. L’autrice, nota per la sua esperienza in ambito giudiziario, discuterà del suo ultimo lavoro, che affronta temi legati a vicende giudiziarie e casi trattati nel corso della sua carriera.

Un giallo scritto da chi, di casi giudiziari, se ne intende. Christine von Borries (foto), pubblico ministero e autrice, sarà domani all’Auditorium Palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, per presentare alle 18 il suo ultimo libro “ A Firenze gira voce. Un’indagine sui lungarni” (Piemme, 2025) in dialogo con la giornalista Geraldina Fiechter. L’autrice ha lavorato come magistrato requirente presso le procure di Alba, Bari e Palermo per approdare molti anni fa a Firenze. In passato ha pubblicato “Fuga di Notizie” e “Una verità o l’altra” (Guanda) e “Le unghie rosse di Alina” e “A noi donne basta uno sguardo” (Giunti).🔗 Leggi su Lanazione.it

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