Gira una voce | Vannacci candidato sindaco di Roma

Un’idea che per ora è solo una suggestione. Ma che già ha cominciato a circolare. Da Gianfranco Fini (1993) ad Antonio Tajani (2001), da Giorgia Meloni (2016) fino a Carlo Calenda (2021), candidarsi a Roma offre a chi ha il coraggio di farlo lo standing, qui vale il gioco di parole, per un glorioso Futuro nazionale Ieri Roberto Vannacci era a Roma. Un incontro riservato con i suoi deputati – Rossano Sasso, Edoardo Ziello e Emanuele Pozzolo – per organizzare per il prossimo 5 marzo un incontro a Palazzo Grazioli con la stampa estera. Non si esclude anche un appuntamento con taccuini e tv nostrane. Lo stesso giorno, in zona San Giovanni, Vannacci presenterà il libro “Il tempo di satana sta finendo” di Abile Mingarelli, autore ultracattolico vicino a Mario Adinolfi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

