Firenze presentazione del libro ‘Toscana in Giallo e Nero’ al Teatro Niccolini

Il 9 marzo 2026, al Teatro Niccolini di Firenze, si è svolta la presentazione del libro ‘Toscana in Giallo e Nero’ di Antonio Di Carlo. L’evento si è tenuto presso la libreria-caffè situata in via Ricasoli e fa parte delle iniziative chiamate Niccolitudini, caratterizzate da incontri brevi e coinvolgenti. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alle tematiche trattate nel volume.

Firenze, 9 marzo 2026 – Nell'ambito delle Niccolitudini, le presentazioni che non annoiano (e durano poco), la Libreria-Caffè del Teatro Niccolini (via Ricasoli, 3) presenta il libro di Antonio Di Carlo 'Toscana in Giallo e Nero', Ed. Pagliai. Introduce l'editore Antonio Pagliai. Interverranno Sandra Nistri e Davide Savorelli. Sarà presente l'autore. L'appuntamento, a ingresso libero, è per giovedì 19 marzo, alle ore 18 (info e prenotazioni: [email protected]). Il libro è una raccolta di racconti che trascende il tempo e lo spazio trasportando il lettore in una Toscana inaspettata, dove il quotidiano si mescola con l'inspiegabile e il destino s'intreccia con il soprannaturale.