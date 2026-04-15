Il Generale Antonfabio Bari lascia il servizio | 42 anni tra territorio e missioni internazionali

Dopo quarantadue anni di carriera, il Generale di Brigata Antonfabio Bari si prepara a lasciare il servizio attivo. Durante la sua carriera, ha partecipato a missioni internazionali e ha operato sul territorio. La sua uscita dal servizio è prevista a breve. Non sono stati forniti dettagli su eventuali incarichi futuri o su altri aspetti della sua carriera.

Dopo quarantadue anni di servizio, il Generale di Brigata Antonfabio Bari si appresta a lasciare il servizio attivo. Il congedo, previsto per il 20 aprile, segna la concluse di una lunga carriera sviluppata tra incarichi sul territorio e importanti esperienze nei principali scenari internazionali. Originario della provincia di Bergamo, Bari ha intrapreso il proprio percorso militare presso l’Accademia Militare di Modena, per poi proseguire nei reparti operativi dell’ Esercito italiano. Tra le prime esperienze figurano incarichi nel 1° Reggimento “Nizza Cavalleria”, nella Brigata “Legnano” e nel comando delle forze di proiezione, contesti che gli hanno permesso di maturare competenze in ambiti ad alta operatività.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: L’Irpinia piange il Generale De Guglielmo, 98 anni a servizio degli altri Tre carabinieri rientrano dalle missioni, a Chieti il caloroso “bentornato” del generale Gianluca FeroceUn saluto istituzionale, che rende merito al servizio prestato al di fuori dei confini nazionali e tre qualificati carabinieri in forza nei reparti...