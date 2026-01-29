Tre carabinieri rientrano dalle missioni a Chieti il caloroso bentornato del generale Gianluca Feroce

A Chieti, tre carabinieri tornano a casa dopo aver svolto missioni all’estero. Il generale Gianluca Feroce li ha accolti con un caloroso “ben tornato”, riconoscendo il loro impegno e il servizio prestato fuori dai confini nazionali. La cerimonia è stata un’occasione per sottolineare il valore del lavoro di questi agenti, ora di nuovo in servizio nei reparti territoriali dell’Abruzzo.

Un saluto istituzionale, che rende merito al servizio prestato al di fuori dei confini nazionali e tre qualificati carabinieri in forza nei reparti territoriali dell'Arma dislocati in Abruzzo, rientrati da poco dalle missioni. Nella caserma "Infelisi", sede del Comando Legione carabinieri.

