Il futuro passa da Malen e Soulé | numeri da Champions

A Trigoria si guarda già al futuro, con Malen e Soulé protagonisti dei numeri da Champions League. Nonostante i cambiamenti nell'organigramma legati all'addio di Ranieri e Gasperini, la squadra continua a concentrarsi sul percorso tecnico. La stagione 202526 si presenta come un banco di prova, mentre la dirigenza si prepara a prendere decisioni importanti per la prossima campagna.

Qualunque sia il verdetto finale della stagione 202526, a Trigoria è tempo di pensare al futuro. Se l’affaire Ranieri-Gasperini ha inevitabilmente scosso gli equilibri dell’organigramma dirigenziale, lo stesso non si può dire del percorso tecnico della squadra. Tra infortuni e dinamiche contrattuali che hanno pesato sull’andamento dei giallorossi, i punti da cui ripartire per la prossima stagione appaiono piuttosto chiari. Tra questi, spiccano senza dubbio Donyell Malen e Matias Soulè, chiamati già dalla sfida contro l’Atalanta a trascinare la Roma nella corsa Champions. I numeri di un impatto molto pesante. Autore di una tripletta contro il Pisa, il centravanti olandese è stato sostenuto da un Soulé in crescita, protagonista dell’assist del 3-0.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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