Giorno dopo giorno, la Roma si prepara alla sfida contro il Napoli. Gasp ha deciso di puntare sul tridente formato da Dybala, Soulé e Malen, cercando di dare più imprevedibilità e tecnica all’attacco. L’obiettivo è mettere in difficoltà gli avversari e provare a conquistare i tre punti con una formazione più offensiva. La squadra si allena intensamente, convinta di poter sfruttare al massimo questa strategia.

In attesa di entrare in un grande teatro del calcio come il Maradona, i tre tenori Paulo Dybala, Matias Soulé e Donyell Malen preparano l’acuto. E la Roma d’alta scuola sogna già un concerto memorabile. Con lo spartito scritto da Gian Piero Gasperini e accompagnato da una squadra-orchestra che ha ritrovato contro il Cagliari gol, musica e armonia, il tridente dei sogni giallorosso vuole alzare la voce nel momento chiave della stagione per inaugurarne nel migliore dei modi la fase discendente con il primo big match col Napoli: da vincere, superfluo dirlo, per volare ad altezza Champions. E senza più ormai "tremori della voce", ovvero infortuni, Dybala in particolare vuole imprimere ora una svolta al suo campionato dopo essere tornato in gruppo ieri, reduce dalla contusione al ginocchio rimediata contro il Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dybala e Soulé per accendere Malen: Gasp prepara la formula Champions

Malen debutta con un gol e la Roma conquista una vittoria 2-0 sul Torino in trasferta.

Il match tra Roma e Milan, valido per la 22ª giornata di Serie A, si disputa allo stadio Olimpico.

Dybala e Soulé per accendere Malen. E la Roma manda un 'messaggio' a Paulo sul rinnovo; Se Malen è Vialli, chi tra Dybala e Soulé è Mancini?.

Soulé arranca, Dybala spera. E Totti si prepara al rientroJoya ritrovata per Dybala che si è messo alle spalle l’infiammazione al ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori con Panathinaikos, Udinese e Cagliari. È tornato ... ilmessaggero.it

Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala recuperato. Soulé a parteBuone notizie per la Roma che recupera Paulo Dybala. L'argentino, che ha saltato le sfide con Udinese e Cagliari in campionato e Panathinaikos in Europa League per un problema al ginocchio, è tornato ... calciomercato.com

FORMULA CHAMPIONS, DYBALA E SOULÉ PER ACCENDERE MALEN bit.ly/3Zx7jUc #AsRoma - facebook.com facebook

Gasp sorride: #Dybala torna in gruppo. #Soulé personalizzato, parziale per #Vaz Manu Koné, Ferguson, Dovbyk ed El Shaarawy hanno svolto lavoro a parte. Anche Hermoso si allena con mati @MirabellaIacopo #ASRoma x.com