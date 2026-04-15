Il futuro di Seixas è una questione di Stato | il presidente Macron offre totale supporto alla Decathlon

Il futuro di Paul Seixas, giovane promessa del ciclismo, è diventato un tema di interesse nazionale. Il presidente Macron avrebbe espresso il suo sostegno alla catena di negozi sportivi Decathlon, che si impegna a mantenere il talento in Francia negli anni a venire. La decisione di intervenire direttamente sembra coinvolgere anche questioni legate alla tutela dei talenti emergenti nel settore sportivo.

Pur di trattenere in Francia anche nei prossimi anni il talento emergente del ciclismo internazionale Paul Seixas, sarebbe intervenuto direttamente anche il Presidente Emmanuel Macron. Il primo cittadino francese avrebbe contattato il procuratore del 19enne e i vertici della Decathlon garantendo il totale supporto economico pur di respingere le avances degli altri Team, in primis la UAE di Pogacar.🔗 Leggi su Fanpage.it

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