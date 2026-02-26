Perin scrive ai tifosi | Il vostro supporto è stato incredibile Il suo messaggio è anche un invito per il futuro – FOTO
Il portiere della Juventus ha deciso di rivolgersi direttamente ai tifosi attraverso i social, esprimendo gratitudine per il sostegno mostrato durante le ultime partite. Con parole sincere, invita i supporter a continuare a credere nella squadra anche in futuro. Il messaggio mira a rafforzare il rapporto tra i giocatori e il pubblico, sottolineando l’importanza della vicinanza dei tifosi.
