A Palazzo Chigi si sono riuniti rappresentanti italiani in risposta alla petroliera russa che si trova in balia delle onde nel Mediterraneo. L’Italia ha deciso di offrire supporto a Malta, coinvolta nella gestione della situazione. La nave, di proprietà russa, è attualmente alla deriva e la vicenda ha portato a un vertice tra le autorità italiane.

Verticce a Palazzo Chigi per la vicenda della nave petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo. Vi hanno partecipato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e al capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano. Sul tavolo la situazione della nave LNG Arctic Metagaz, battente bandiera russa, che trasporta consistenti quantitativi di gas, olio pesante e gasolio e che da alcuni giorni si trova alla deriva, senza equipaggio, nel Mar Mediterraneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Petroliera russa alla deriva, l'Italia offre supporto a Malta: vertice a Chigi

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