Il futuro di Caserta attraverso la Reggia la lectio dell' ex direttore Felicori con Polity Design
Dopo più di otto anni, Mauro Felicori torna a Caserta per un evento pubblico dedicato alla Reggia. Ex direttore dello storico complesso dal 2015 al 2018, sarà protagonista di una lectio organizzata da Polity Design. L'incontro rappresenta un momento di riflessione sul futuro del monumento e sulla sua importanza nel panorama culturale locale. La presenza di Felicori segna un ritorno significativo nel contesto cittadino legato alla Reggia.
Ritorna a Caserta per la prima volta per un incontro pubblico, dopo oltre otto anni, Mauro Felicori, direttore della Reggia di Caserta per un triennio dal 2015 al 2018. Dopo aver lasciato Palazzo reale non aveva più tenuto incontri in pubblico nella nostra città, se non alla prima vendemmia della.🔗 Leggi su Casertanews.it
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