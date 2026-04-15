Il futuro di Caserta attraverso la Reggia la lectio dell' ex direttore Felicori con Polity Design

Da casertanews.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo più di otto anni, Mauro Felicori torna a Caserta per un evento pubblico dedicato alla Reggia. Ex direttore dello storico complesso dal 2015 al 2018, sarà protagonista di una lectio organizzata da Polity Design. L'incontro rappresenta un momento di riflessione sul futuro del monumento e sulla sua importanza nel panorama culturale locale. La presenza di Felicori segna un ritorno significativo nel contesto cittadino legato alla Reggia.

Ritorna a Caserta per la prima volta per un incontro pubblico, dopo oltre otto anni, Mauro Felicori, direttore della Reggia di Caserta per un triennio dal 2015 al 2018. Dopo aver lasciato Palazzo reale non aveva più tenuto incontri in pubblico nella nostra città, se non alla prima vendemmia della.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Leggi anche: La Reggia di Caserta cerca il nuovo direttore: pubblicato il bando

Referendum, Polity Design ospita il confronto pubblicoPolity Design domani, sabato 28 febbraio, spiega nella nuova lezione ordinaria, riservata agli allievi, la comunicazione politica all’epoca dell’Ai,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Marcianise, sette idee per il futuro: Polity Design chiama a raccolta la città; La Marcianise che Vogliamo! Sette idee per il bene comune nel laboratorio civico di Polity Design; CrescereBIO, educazione alimentare nelle scuole del Casertano: protagonista la Melannurca; polity design, la marcianise che vogliamo i testimoni.

polity design il futuro di casertaMauro Felicori torna a Caserta: lezione alla scuola Polity Design sulla cultura tra cimiteri e ReggiaScopri tutti i dettagli riguardo Mauro Felicori torna a Caserta: lezione alla scuola Polity Design sulla cultura tra cimiteri e Reggia . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

polity design il futuro di casertaCaserta, Mauro Felicori torna in città: lezione a Polity Design sulla valorizzazione culturaleCaserta - Dopo oltre otto anni, Mauro Felicori torna a Caserta per un incontro pubblico, segnando un momento significativo per la vita culturale e ... pupia.tv

Esplora notizie e video correlati all’argomento.