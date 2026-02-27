Referendum Polity Design ospita il confronto pubblico
Domani, sabato 28 febbraio, Polity Design organizza una lezione ordinaria dedicata alla comunicazione politica nell’epoca dell’intelligenza artificiale. L’evento ospita Luca Ioime, giovane allievo della scuola di classe dirigente di Caserta e manager nel settore dell’AI, che prenderà parte al confronto pubblico riservato agli studenti. La discussione si concentra sulle modalità di comunicazione e gli strumenti digitali utilizzati oggi.
Polity Design domani, sabato 28 febbraio, spiega nella nuova lezione ordinaria, riservata agli allievi, la comunicazione politica all’epoca dell’Ai, con Luca Ioime, giovane allievo della scuola di classe dirigente di Caserta e manager di una azienda di intelligenza artificiale; e prova a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Al via il 2026 con Polity Design: geopolitica e impresa protagoniste a scuolaSabato 10 gennaio prende ufficialmente il via il 2026 di Polity Design, la scuola di classe dirigente riconosciuta dalla Conferenza Episcopale...
Referendum sulla giustizia, il 9 arzo confronto pubblico a Torre AnnunziataTempo di lettura: 2 minutiA Torre Annunziata si accende il confronto sul referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026.