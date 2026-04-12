La Reggia di Caserta cerca il nuovo direttore | pubblicato il bando

Il Ministero della Cultura ha pubblicato un bando per la selezione del nuovo direttore della Reggia di Caserta, con scadenza prevista per il 5 giugno. La procedura di interpello è stata avviata ufficialmente per sostituire l’attuale incarico, che sarà rilasciato a breve. La posizione è rivolta a figure professionali esperte nel settore culturale e museale. La ricerca mira a individuare il candidato più idoneo a gestire il complesso monumentale.

A.A.A. Direttore della Reggia di Caserta cercasi. Il Ministero della Cultura ha pubblicato la circolare con cui dà avvio ufficialmente alla procedura d’interpello per il nuovo manager di Palazzo Reale, con l’incarico di Tiziana Maffei in scadenza il prossimo 5 giugno.Chi può candidarsiAlla.🔗 Leggi su Casertanews.it Istituto zooprofilattico, si cerca il nuovo direttore. Aperto il bando per la selezione dei candidatiLa procedura, concordata con la Regione Marche nella Conferenza di servizi del 3 marzo 2026, è aperta esclusivamente ai soggetti iscritti nella... Leggi anche: Nuovo ospedale di Acquapendente: "Pubblicato il bando per la progettazione" La Reggia di Caserta: Il Palazzo dei Re | Documentario doppiato in italiano