Il futuro dell' aeroporto la Uil avverte | Il rilancio del Ridolfi passa da risorse e scelte politiche

La Uil Forlì ha espresso soddisfazione per il potenziamento dei voli operati da Ryanair all'aeroporto Ridolfi. Il sindacato evidenzia che il rilancio dello scalo dipende da risorse e scelte politiche. La notizia arriva in un momento di discussioni sul futuro dell'aeroporto, con la Uil che sottolinea l'importanza di investimenti e decisioni strategiche per il suo sviluppo.

C'è soddisfazione da parte della Uil Forlì al potenziamento dei voli operati da Ryanair all'aeroporto Ridolfi. "L'incremento delle rotte è la prova che l'aeroporto ha le capacità per essere un motore economico della Romagna, ma per fare il salto di qualità definitivo serve un impegno politico ed.