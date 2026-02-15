Caso-Sogepu il Pd volta pagina | L’unico antidoto è ricompattarsi
Il Partito Democratico interviene duramente sul caso Sogepu, accusando chi ha usato il nome del partito per scopi personali e tradendo la fiducia degli elettori. La decisione arriva dopo che sono emersi comportamenti contrari allo statuto e al codice etico, che hanno scatenato critiche tra i membri. L’obiettivo ora è ricompattarsi e prendere una posizione chiara, allontanando ogni divisione interna. Il partito ribadisce che non tollererà comportamenti illegittimi e promette azioni decise contro chi ha messo a rischio l’immagine del gruppo.
"Fermezza contro ogni condotta contraria allo statuto o al codice etico e condanna senza appello per chi ha utilizzato il nome del Pd per scopi personali o interessi privati, tradendo il mandato degli elettori". Nell'ultima unione comunale il segretario Michele Ceccagnoli ha tracciato una linea netta tra il passato e il futuro del Partito Democratico. Al centro del dibattito, il rigore etico. Sulla delicata questione Sogepu, il segretario ha inoltre ribadito la totale fiducia negli inquirenti, ponendo la tutela del lavoro e dei servizi come impegni "sacri". La visione per il futuro è chiara: "Siamo una comunità plurale capace di trasformare il confronto in azioni di governo.
CITTÀ DI CASTELLO - Il Pd fa il punto sulla vicenda giudiziaria Sogepu-Sogeco, che ha suscitato diverse polemiche tra i membri del partito, e durante l’Unione comunale sono stati analizzati i risvolti legati alle indagini sulla gestione dei rifiuti e alle accuse di malaffare che coinvolgono alcuni ex dirigenti.
