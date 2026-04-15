Il futuro dei bambini passa dall’intestino | i big della ricerca arrivano nel Salento

Nel Salento, per tre giorni, il centro della ricerca medica si sposta in una sorta di laboratorio a cielo aperto. La zona si prepara ad accogliere esperti e ricercatori che approfondiranno temi legati alla salute dei bambini e al ruolo dell’intestino. L’evento prevede incontri e interventi di specialisti provenienti da diverse aree della medicina, con l’obiettivo di condividere le ultime scoperte e sviluppi nel settore.