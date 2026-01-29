Perché i mirtilli fanno bene alla salute? Gli esperti | Fino al 40% degli effetti passa dall’intestino

I mirtilli sono molto più di un semplice frutto estivo. Gli esperti spiegano che buona parte dei loro effetti positivi sulla salute, fino al 40%, dipende dal modo in cui agiscono nell’intestino. Questi frutti aiutano a migliorare la pressione sanguigna, il colesterolo e la glicemia, grazie ai polifenoli che vengono trasformati nel nostro intestino.

I mirtilli sono associati a benefici per la funzione vascolare e miglioramenti su pressione sanguigna, profilo lipidico (colesterolo, trigliceridi) e controllo della glicemia: secondo una revisione di studi clinici, questi effetti cardiometabolici sono legati alla trasformazione intestinale dei polifenoli.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

