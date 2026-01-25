Compie 30 anni Opera Domani il primo progetto che ha avvicinato i bambini alla lirica coinvolgendoli negli spettacoli Un successo al quale sono seguite altre iniziative E che come mostra una ricerca della Bicocca ha ricadute positive sulla crescita dei bambini Anche su quelli che arrivano da lontano

Opera Domani compie 30 anni, un progetto pionieristico che ha avvicinato i bambini alla lirica attraverso spettacoli coinvolgenti. La sua esperienza ha promosso iniziative successive e, secondo una ricerca dell’Università Bicocca, ha avuto effetti positivi sulla crescita dei giovani partecipanti, anche provenienti da contesti lontani. Un percorso che ha contribuito a diffondere la cultura musicale tra le nuove generazioni, promuovendo l’educazione e l’inclusione.

