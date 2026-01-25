Compie 30 anni Opera Domani il primo progetto che ha avvicinato i bambini alla lirica coinvolgendoli negli spettacoli Un successo al quale sono seguite altre iniziative E che come mostra una ricerca della Bicocca ha ricadute positive sulla crescita dei bambini Anche su quelli che arrivano da lontano
Opera Domani compie 30 anni, un progetto pionieristico che ha avvicinato i bambini alla lirica attraverso spettacoli coinvolgenti. La sua esperienza ha promosso iniziative successive e, secondo una ricerca dell’Università Bicocca, ha avuto effetti positivi sulla crescita dei giovani partecipanti, anche provenienti da contesti lontani. Un percorso che ha contribuito a diffondere la cultura musicale tra le nuove generazioni, promuovendo l’educazione e l’inclusione.
L unghi esercizi al flauto dolce che rompono i timpani ai genitori e al vicinato. Canzoncine zuccherose con rime improbabili. Lezioni teoriche da imparare a memoria su libri di testo indecifrabili. Se l’educazione musicale dei vostri figli è stata tutta qui,è ben poca cosa, soprattutto in un Paese con una tradizione come il nostro. Per fortuna, qualcuno ha tentato di porre rimedio. Trent’anni fa Barbara Minghetti, a quel tempo già nel settore e oggi direttrice programmazione del Teatro Sociale di Como, osservando il pubblico mediamente âgé, spesso anche distratto, nei teatri d’opera, si è posta un obiettivo: ripartire dai bambini e dal loro naturale entusiasmo per la musica. 🔗 Leggi su Iodonna.it
