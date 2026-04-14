Il formaggio di Fossa conquista Vinitaly | lo chef Carlo Cracco lo sceglie per i suoi piatti gourmet

Durante Vinitaly, evento internazionale dedicato al settore vitivinicolo e agroalimentare, la sindaca ha presentato il formaggio di Fossa di Sogliano Dop, evidenziando la sua qualità e il suo valore. Lo chef Carlo Cracco ha deciso di utilizzare questo formaggio in alcuni dei suoi piatti gourmet, mostrando interesse per le produzioni locali. La partecipazione ha coinvolto anche il settore vitivinicolo, con la presenza di aziende e produttori italiani.

La sindaca Tania Bocchini ha partecipato a Vinitaly, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il settore vitivinicolo e agroalimentare, portando con sé il valore e la qualità del formaggio di Fossa di Sogliano Dop. Grazie alla collaborazione con gli infossatori.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Rimini in vetrina al Vinitaly. Lo chef stellato Carlo Cracco propone il simbolo della Romagna in tre versioniAl Vinitaly di Verona (12-15 aprile), Rimini si racconta attraverso uno dei suoi simboli più autentici: la piadina romagnola Igp, protagonista... Vinitaly 2026, Emilia-Romagna protagonista con 90 espositori e lo chef CraccoNovanta espositori, tredici masterclass e una proposta che unisce vino, cibo e turismo: l’Emilia-Romagna inaugura a Vinitaly 2026 il padiglione 1 di... Ha aperto nel centro storico di Roma il nuovo ristorante di Carlo Cracco, Viride, accompagnato dal bistrot Piazzetta. Il menù è pensato come una dedica alla cucina della Capitale e, tra i piatti proposti, conquista i clienti il maritozzo nelle sue varianti dolci e sala - facebook.com facebook Carlo Cracco arriva a Roma e si confronta col maritozzo. Ecco la sua ricetta per approfondire leggi l'articolo qui: x.com