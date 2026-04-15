Il premio dedicato alla cucina rurale si è svolto recentemente in una regione italiana, premiando le realtà che operano nelle zone più periferiche e meno accessibili. Durante l’evento, sono stati riconosciuti locali e chef che lavorano con ingredienti semplici e genuini, valorizzando le tradizioni culinarie delle campagne. La cerimonia ha attirato l’attenzione di appassionati e operatori del settore, sottolineando l’importanza di preservare le pratiche gastronomiche delle zone più isolate.

Arezzo, 15 aprile 2026 – “Il Forchettiere Awards ” incorona la cucina rurale. È nelle campagne, tra borghi, paesini e luoghi spesso remoti, che si può trovare l’autentica cucina tradizionale: casalinga, fatta di ingredienti semplici e genuini, di storie, passione e familiarità. È il sapore della ribollita preparata dalla nonna, del sugo che richiama il pranzo domenicale, del lesso rifatto, della pasta tirata con il matterello, delle ricette “segrete” portate in tavola dai cuochi contadini: la vera sorpresa dell’edizione 2026 dell’Oscar della ristorazione assegnato dalla rivista enogastronomica, che ha eletto l’agriturismo “I Colli di Marliano”, sulle colline di Lastra a Signa (FI), migliore cucina agrituristica della regione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il Forchettiere Awards” incorona la cucina rurale

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