Oscar 2026 Hollywood incorona Paul Thomas Anderson | Una battaglia dopo l’altra vince l’Academy Awards

All’Oscar 2026, Hollywood ha premiato Paul Thomas Anderson come miglior regista con il film

Nel testa a testa tra Paul Thomas Anderson e Ryan Coogler ha avuto la meglio il primo: è Una battaglia dopo l’altra il miglior film degli Oscar 2026. La tragicommedia con Leonardo DiCaprio ex rivoluzionario ha avuto la meglio su I peccatori, folk horror frontrunner con 16 nomination, anche nel bilancio finale delle statuette vinte: sei contro quattro. Segue con tre premi (tutti tecnici) Frankenstein di Guillermo del Toro. «Nel 1975 i film candidati erano Lo squalo, Quel pomeriggio di un giorno da cani, Qualcuno volò sul nido del cuculo . Che candidature! E ora io. Andiamo a prenderci un Martini perché è veramente incredibile». Queste le parole di Paul Thomas Anderson dopo aver ricevuto il premio più importante. 🔗 Leggi su Panorama.it

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