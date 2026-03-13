Miglior ristorante di cucina italiana e miglior pausa pranzo | Primo Pasta & Street Food sbanca al Just Eat Awards 2025

Al Just Eat Awards 2025, il ristorante pisano Primo Pasta & Street Food ha ricevuto due riconoscimenti: come miglior ristorante di cucina italiana e come miglior pausa pranzo. La premiazione si è svolta quest'anno, evidenziando il successo del locale che ha conquistato il pubblico e la giuria con la sua offerta. I premi sono stati annunciati durante l’evento nazionale dedicato alla ristorazione.

Un doppio riconoscimento nazionale per il ristorante pisano Primo Pasta & Street Food premiato ai Just Eat Awards 2025 come miglior ristorante di cucina italiana e miglior pausa pranzo gustosa. Il primo premio, dedicato alla cucina italiana, è stato assegnato sulla base delle preferenze espresse dagli utenti della piattaforma di consegne Just Eat. Il secondo riconoscimento, invece, premia il ristorante con maggior numero di ordini a livello nazionale nella fascia oraria della pausa pranzo, confermando il forte legame tra il locale pisano e i suoi clienti abituali. “Siamo molto emozionati e contenti per questo riconoscimento - spiega il titolare Emanuele Caiazza - perché è stato assegnato proprio dalle persone che ordinano da noi ogni giorno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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