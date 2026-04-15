Il flop dell' Italia non cambia il presente di Bonucci | resta azzurro ma il futuro
L'Italia ha attraversato un momento difficile in campo internazionale, ma questa situazione non ha modificato la posizione di Bonucci in nazionale. L'ex difensore di club di prima fascia continuerà a indossare la maglia azzurra, anche se il suo percorso futuro sembra ancora incerto. Il rapporto tra lui e la Federazione Italiana Giuoco Calcio risale a prima dell'arrivo di Gattuso sulla panchina, e al momento non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali.
Partite, relazioni sui giocatori e studio, in attesa di conseguire l’abilitazione per allenare in Serie A. Il presente di Leonardo Bonucci è ancora azzurro, il futuro chissà. Intanto, in attesa della scadenza del suo contratto, l’ex difensore continua a lavorare per l’Italia anche dopo la fine dell’era Gattuso e i tanti stravolgimenti in Figc. Il motivo è molto semplice: Leo ha un contratto che prescinde da quello dell’ex ct e la Federazione gli ha chiesto di rispettarlo. Il rapporto tra Bonucci e la Figc è precedente alla nomina di Gattuso come ct della Nazionale. Non faceva parte dello staff di Rino (e quindi non è stato coinvolto...🔗 Leggi su Gazzetta.it
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