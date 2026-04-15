L'Italia ha attraversato un momento difficile in campo internazionale, ma questa situazione non ha modificato la posizione di Bonucci in nazionale. L'ex difensore di club di prima fascia continuerà a indossare la maglia azzurra, anche se il suo percorso futuro sembra ancora incerto. Il rapporto tra lui e la Federazione Italiana Giuoco Calcio risale a prima dell'arrivo di Gattuso sulla panchina, e al momento non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali.

Partite, relazioni sui giocatori e studio, in attesa di conseguire l’abilitazione per allenare in Serie A. Il presente di Leonardo Bonucci è ancora azzurro, il futuro chissà. Intanto, in attesa della scadenza del suo contratto, l’ex difensore continua a lavorare per l’Italia anche dopo la fine dell’era Gattuso e i tanti stravolgimenti in Figc. Il motivo è molto semplice: Leo ha un contratto che prescinde da quello dell’ex ct e la Federazione gli ha chiesto di rispettarlo. Il rapporto tra Bonucci e la Figc è precedente alla nomina di Gattuso come ct della Nazionale. Non faceva parte dello staff di Rino (e quindi non è stato coinvolto...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il flop dell'Italia non cambia il presente di Bonucci: resta azzurro, ma il futuro...

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