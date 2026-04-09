Fernando Siani in esclusiva a Cagliarinews24 | Palestra è il presente dell’Italia non è il futuro e dovrebbe essere anche il passato! Sullo Scudetto…

Il giornalista e volto di Cronache di Spogliatoio ha rilasciato un’intervista esclusiva a Cagliarinews24, affrontando vari argomenti legati al mondo rossoblù. Tra i temi discussi, ha sottolineato come la palestra rappresenti il presente dello sport italiano, ritenendola anche un elemento che dovrebbe far parte del passato. La conversazione ha toccato anche questioni relative allo scudetto, senza però approfondire dettagli specifici.

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