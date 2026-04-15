Il film sui cecchini di Sarajevo sbarca all' Ariston la proiezione alla presenza dell' autore
Al cinema di Trieste sarà proiettato “Sarajevo Safari”, un documentario del 2022 diretto dal regista sloveno Miran Zupani?. La proiezione si terrà con la presenza dell’autore e ripercorre una delle vicende più cruente degli ultimi decenni, basandosi su indagini giornalistiche e giudiziarie attuali. Il film si focalizza sui cecchini di Sarajevo, raccontando episodi e dettagli legati a quegli eventi.
Sarà al cinema a Trieste “Sarajevo Safari”, il documentario del 2022 del regista sloveno Miran Zupani?, che ha svelato una delle storie più malvagie degli ultimi decenni, ispirato indagini giornalistiche e giudiziarie oggi d’attualità. Appuntamento venerdì 17 aprile alle ore 20.30 in sala al.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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