Il film sui cecchini di Sarajevo sbarca all' Ariston la proiezione alla presenza dell' autore

Al cinema di Trieste sarà proiettato “Sarajevo Safari”, un documentario del 2022 diretto dal regista sloveno Miran Zupani?. La proiezione si terrà con la presenza dell’autore e ripercorre una delle vicende più cruente degli ultimi decenni, basandosi su indagini giornalistiche e giudiziarie attuali. Il film si focalizza sui cecchini di Sarajevo, raccontando episodi e dettagli legati a quegli eventi.