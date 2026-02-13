La gioia | proiezione del film alla presenza dell’attore Saul Nanni e del regista Nicolangelo Gelormini

Martedì 17 febbraio, alle ore 20.45, il multiplex Arca di Spoltore ospiterà una proiezione speciale del film “La gioia”, con la presenza dell’attore Saul Nanni e del regista Nicolangelo Gelormini, che incontreranno il pubblico subito dopo la visione.

Martedì 17 febbraio, alle ore 20.45, si terrà una proiezione evento del film "La gioia" e incontro con l'attore Saul Nanni e del regista Nicolangelo Gelormini al multiplex Arca di Spoltore. A condurre l'evento il critico cinematografico Francesco Di Brigida. "La gioia" di Nicolangelo Gelormini è interpretato da Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella, Betti Pedrazzi. Produzione Ht Film, Indigo Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky ed è prodotto da Viola Prestieri e Nicola Giuliano. Sinossi. Gioia (V. Golino) è un'insegnante di liceo che non ha mai conosciuto l'amore, se non quello opprimente dei genitori, con cui vive ancora.

Un ragazzo sfrontato e manipolatore cerca di conquistare il suo mondo, mentre la professoressa, che vive una vita monotona, non ha mai sperimentato l’amore se non tra le pagine dei libri.

Nicolangelo Gelormini, regista e attore, ha raccontato come la sua balbuzie da ragazzo abbia influenzato la sua carriera, affermando che se non fosse stato balbuziente, forse non avrebbe mai realizzato il film La gioia.

